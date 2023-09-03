موعد "مدعكة" اَرسنال ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزي مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع اَرسنال بنظيره مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد اَرسنال لتصحيح مساره من خلال الفوز على اليونايتد، بعدما تعادل في المباراة الأخيرة أمام فولهام بنتيجة 2/2، حيث فاز في أول جولتين أمام نوتينجهام فورست وكريستال بالاس، ليحتل المركز السابع برصيد 7 نقاط.

فيما رغب مانشستر يونايتد في تحقيق الانتصار على الجانرز، فقد فاز في مباراتين وخسر مباراة واحد، حيث حقق الفوز على وولفرهامبتون ونوتينجهام فورست، بينما خسر من توتنهام، ليحتل المركز الـ 10 برصيد 6 نقاط.

موعد الموقعة المرتقبة

تنطلق مواجهة اَرسنال أمام مانشستر يونايتد في السادسة ونصف من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب "الاتحاد" معقل الجانرز.

القناة الناقلة

تُنقل مواجهة الجانرز أمام الشياطين الحمر على شبكة قنوات "beIN Sports 1 HD Premium".

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