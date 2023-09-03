الأعذار المقبولة لغياب واستئذان الطلاب

أكدت وزارة التعليم على أهمية حضور وانضباط الطلاب في المدارس، وعدم الغياب والاستئذان إلا في حالات محددة، وهي:

-الإجازات المرضية المعتمدة في منصة صحتي.

-وفاة أحد الأقارب إلى الدرجة الرابعة، مع تقديم شهادة الوفاة.

-مراجعة المستشفيات والمراكز الصحية، مع تقديم إشعار المراجعة.

-مرافقة أحد الأقارب من الدرجة الأولى أو الرابعة للمستشفيات والمراكز الصحية، مع تقديم إشعار مرافقة.

-مراجعة الجهات الرسمية، مع تقديم إشعار مراجعة.

-ما تقرره الأنظمة واللوائح فيما يتعلق بحماية الطفل.

-مراجعة وحدة الرعاية الطلابية، مع إرفاق تقرير من وحدة الرعاية الطلابية في إدارة التعليم.

تطبيق أحكام المواظبة

أوضح دليل قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام أن أحكام المواظبة تطبق على جميع طلبة مراحل التعليم العام، وأن إدارة المدرسة تعمل على اتخاذ الإجراءات الوقائية التربوية المستمرة تفادياً لغياب الطلبة أو تأخرهم.

وتتولى إدارة المدرسة تسجيل غياب أو تأخر الطلبة عن الحضور بشكل يومي، وتوثق ذلك في سجلات خاصة ومن خلال البرنامج الإلكتروني المعتمد (نظام نور).

ويوثق معلم المادة غياب أو تأخر الطالب في منصة مدرستي أو سجلات خاصة بذلك، وتسلم لإدارة المدرسة لتقوم بإدخالها في نظام نور.

إخطار ولي الأمر

وتُخطر إدارة المدرسة بشكل يومي ولي أمر الطالب الغائب أو المتأخر عن المدرسة بالواقعة في ذات اليوم بالوسائل المتاحة، ويتضمن ذلك الإخطار باستخدام الوسائل الإلكترونية.

وتؤكد إدارة المدرسة على توقيع ولي الأمر على نموذج الالتزام المدرسي.

وتقيم إدارة المدرسة حالة غياب الطالب أو تأخره، وإذا لم يكن من الحالات المقبولة للغياب بعذر يحسم من درجات المواظبة.

وتتخذ إدارة المدرسة الإجراءات التربوية المستمرة لعلاج وضع الطالب الغائب أو المتأخر.

وتكرم المدرسة الطلبة المتميزين في المواظبة خلال الفصل الدراسي.