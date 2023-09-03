طقس المنيا.. حار نهارا لطيف ليلا والصغرى 22 درجة

تشهد محافظة المنيا ، اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 ، طقس حار نهارا لطيف ليلا على ربوع البلاد ، وسجلت درجات حرارة العظمى 35 والمحسوسة 37 والصغرى 22 درجة ، والتي إنخفضت بمعدل 5 درجات عن الأيام الماضية ، وذلك بحسب تقرير خبراء هيئة الأرصاد الجوية .

وجاء بتقرير الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد ، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ، و والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الأحد ، ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، وجاءت درجات الحرارة اليوم الأحد ، القاهرة العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والمحسوسة 34 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 الصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والمحسوسة 41 والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 والصغرى 28 درجة، المنيا العظمى 35 والمحسوسة 37 والصغرى 22 درجة .