بيلينجهام يسير على خطى رونالدو مع ريال مدريد

واصل لاعب ريال مدريد جود بيلينجهام، انطلاقته المذهلة بقميص النادي الملكي خلال جولات الأولى للدوري الإسباني بعد تسجيله للمباراة الرابعة على التوالي.

تمكن ريال مدريد من تحقيق الفوز على خيتافي بنتيجة 2-1، في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني للموسم 2023-24، على ملعب سانتياجو برنابيو.

واستطاع بيلينجهام من تأمين الفوز لريال مدريد وسجل هدفا رائعا في الوقت القاتل من الدقيقة 90+5، بعدما ارتدت تسديدة من الحارس ديفيد سوريا ووضعها النجم الإنجليزي في شباك الضيوف.

بيلينجهام

ليصبح هذا الهدف الخامس لبيلينجهام هذا الموسم في أول 4 مباريات بالمسابقة المحلية، بعد أن سجل في مرمى أتلتيك بلباو وألميريا هدفين وسيلتا فيجو في الجولات الثلاث الأولى، وأخيرا أمام خيتافي.

وأصبح الدولي الإنجليزي، أول لاعب من ريال مدريد يسجل في المباريات الأربع الأولى في تاريخ الدوري الإسباني، بعد كريستيانو رونالدو.

في بداية مشوار رونالدو مع ريال مدريد في موسم 2009-2010 في الدوري الإسباني، نجح في تحقيق نفس الأمر، حيث سجل خمسة أهداف في الجولات الأربعة الأولى.

رونالدو

وبات بيلينجهام اللاعب الـ14 في تاريخ الدوري الإسباني بشكل عام الذي يسجل في أول 4 مباريات بالمسابقة، والثاني الذي يستثني لاعبي خط الهجوم بعد الإسباني سيسك فابريجاس نجم برشلونة السابق.

رفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد خيتافي عند أربع نقاط في المركز الثالث عشر.

وانضم بيلينجهام إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من بوروسيا دورتموند، في صفقة كلفت النادي الإسباني نحو 104 ملايين يورو.

وبعد بدايته المميزة، توج النجم الشاب بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني لكرة القدم في أغسطس الماضي.

