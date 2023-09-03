عماد البناني: الملفات المعروضة على لجنة الزمالك شائكة للغاية

أكد الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك أن الملفات المعروضة على اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء شائكة للغاية.

قال البناني في تصريحات تليفزيونية: " الملفات المعروضة على لجنة الزمالك شائكة للغاية، واللجنة الثلاثية لها ملفات محددة منها الدعوة للجمعية العمومية وإجراء الانتخابات ".

وأضاف: " أوسوريو حصل على مستحقاته كاملة وبدأنا في إتمام إجراءات السفر إلى تنزانيا ".

وتابع: " نحن هنا في فترة قصيرة ومحددة ولدينا من الأموال ما لا يكفي لحل كل المشكلات، اقتربنا من حسم تجديد زيزو وفتوح للبقاء مع الزمالك ".

مجلس الزمالك الجديد يتسلم المهمة 20 أكتوبر

وواصل البناني تصريحاته قائلًا: " سيتم فتح باب التقدم لانتخابات نادي الزمالك يوم الإثنين المقبل، ومن المقرر أن يتسلم مجلس إدارة الزمالك المنتخب الجديد النادي يوم 20 أكتوبر المقبل ".

واختتم رئيس الزمالك المؤقت تصريحاته: "من يوم ٢٨ أغسطس فريق مكون من ٤٠ أخصائي وأخصائية يبحثون كل الملفات الخاصة على مدار الساعة واليوم بنعمل فحص العضويات وهنعلن الكشوف الكاملة.