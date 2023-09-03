حملة لرفع الاشغالات في مدينة موط بالداخلة

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة جهودها في تحسين مستوى النظافة وإزالة الاشغالات في منطقة تقسيم الحميات بمدينة موط. تشمل أعمال الحملة رفع الاتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة وجميع الاشغالات المتواجدة في المنطقة. تم نقل المخلفات باستخدام معدات الوحدة المحلية إلى الأماكن المخصصة لها. هذا بالإضافة إلى تسوية وتمهيد وتوسيع الشوارع لتحسين راحة المواطنين.

تأتي هذه الحملة تحت إشراف صابر مبارز، نائب ثاني رئيس المركز، وهيثم حسين، المشرف العام على الأحياء، وأيمن محمد حسين، رئيس حى الزهور والجناين والمشرف على قسم النظافة، ومحمد فنده، رئيس حى شمال شرق موط، وإيهاب كامل، رئيس حى جنوب موط، وأسامة ميلاد، رئيس حى غرب موط، ومحمد سيد وممدوح دياب من العلاقات العامة والعاملين بقسم النظافة.

تهدف هذه الحملة إلى تحسين المظهر العام للمنطقة وتوفير بيئة نظيفة وصحية للسكان. إن جهود الوحدة المحلية تعكس التزامها الشديد برفع مستوى النظافة وتوفير حياة أفضل للمواطنين. يعد هذا النوع من الحملات ضروريًا للحفاظ على البيئة والحفاظ على صحة المجتمع في الداخلة.

تجدر الإشارة إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة قد قامت بعدة حملات نظافة في مناطق مختلفة من المدينة. تعكس هذه الحملات التزام الوحدة المحلية بتحسين المظهر العام للمدينة وتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.

تظل الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة ملتزمة بتحسين مستوى النظافة والحفاظ على الصحة العامة في المدينة، وتواصل جهودها لتنفيذ حملات النظافة وإزالة الاشغالات في المناطق المختلفة.

حملة لرفع الاتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة وجميع الاشغالات في مدينة موط بالداخلة

حملة لرفع الاتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة وجميع الاشغالات في مدينة موط بالداخلة

حملة لرفع الاتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة وجميع الاشغالات في مدينة موط بالداخلة

حملة لرفع الاتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة وجميع الاشغالات في مدينة موط بالداخلة

حملة لرفع الاتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة وجميع الاشغالات في مدينة موط بالداخلة

حملة لرفع الاتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة وجميع الاشغالات في مدينة موط بالداخلة