في إطار الاهتمام المستمر بمنظومة النظافة ورفع الاشغالات التي تعاني منها قرية باقور التابعة لمركز ابوتيج تم تنفيذ مشروع تسوية طريق المغربات بقرية باقور و جاء هذا المشروع بناءً على توجيهات الدكتور محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة ابوتيج، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا لتحسين البيئة التي يعيش فيها الأهالي.

تمت تسوية طريق المغربات بمساحة تقدر بـ 1500 متر مربع، وتم تنفيذ العملية بإشراف محمد عبدالله نصير، رئيس الوحدة المحلية لقرية باقور، وذلك لضمان الجودة والدقة في التنفيذ. وقد تمت الموافقة على تخصيص ميزانية لهذا المشروع، وتم تكليف فريق متخصص بتنفيذه.

وتشكل طريق المغربات اهتماماً كبيراً بالنسبة للسكان المحليين، حيث كان يعانون من مشاكل مستمرة نتيجة لتضاريس غير مستوية وتراكم الردم والأتربة على الطريق. كانت هذه العوامل تؤثر سلبًا على حياة السكان وتسبب العديد من المشاكل، مثل انسداد الصرف الصحي وتأخر وصول الخدمات الضرورية إلى القرية.

وبفضل تنفيذ مشروع تسوية طريق المغربات، تم حل هذه المشاكل بشكل جذري. تمت إزالة الأتربة والردم المتراكم على الطريق، وتم مصارفة الأمطار بصورة فعالة لضمان عدم تجمع المياه وحدوث الفيضانات.

وعبر الأهالي عن ارتياحهم لتنفيذ هذا المشروع الذي ساهم في تحسين جودة حياتهم وسلامتهم. حيث يتمتعون الآن بطريق نظيفة ومستوية تسهل تنقلاتهم وتوفر السلامة، بالإضافة إلى تأمين وصول الخدمات الأساسية بشكل أسرع وأكثر سلاسة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الراضي على استمرار التزام الجهات المعنية بتطوير وتحسين بنية تحتية القرى والمدن لضمان رفاهية المواطنين وتحسين البيئة التي يعيشون فيها. وأشاد بالجهود المبذولة في تنفيذ مشروع تسوية طريق المغربات، مؤكدًا أن هذا الإنجاز سيعزز صورة القرية ويحسن حياة سكانها

تم تسويه طريق المغربات بباقور لرفع اعمال الانزلاقات والردم ، فى إلاطار اهتمام نظام البيئه ومتابعه رئيس مركز ومدينه أم الطيور ورئيس الوحده المحليه باقور ، تمت تسويه طريق المغربات للتخفيف من مشكله الامطار و من التغيرات الجويه، كان ه المطر تراكم عليه ردمات وأتربه مما يعيق سير المركبات ويشكل خطرا على سالكي هذا الطريق. فلذلك تم تنفيذ مشروع تسويه الطريق لضمان التجهيز وجوده الطريق.

محلية ابوتيج تسوية طريق المغربات بمساحة تقدر بـ 1500 متر مربع

محلية ابوتيج تسوية طريق المغربات بمساحة تقدر بـ 1500 متر مربع

محلية ابوتيج تسوية طريق المغربات بمساحة تقدر بـ 1500 متر مربع

محلية ابوتيج تسوية طريق المغربات بمساحة تقدر بـ 1500 متر مربع

محلية ابوتيج تسوية طريق المغربات بمساحة تقدر بـ 1500 متر مربع

محلية ابوتيج تسوية طريق المغربات بمساحة تقدر بـ 1500 متر مربع

محلية ابوتيج تسوية طريق المغربات بمساحة تقدر بـ 1500 متر مربع

محلية ابوتيج تسوية طريق المغربات بمساحة تقدر بـ 1500 متر مربع

محلية ابوتيج تسوية طريق المغربات بمساحة تقدر بـ 1500 متر مربع