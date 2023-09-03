محافظ أسيوط يتفقد إنشاء مجمع خدمات قرية النخيلة

في اطار تعليمات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وبإشراف وحضور الدكتور محمد عبدالراضي، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، قامت لجنة من المحافظة بزيارة لمتابعة وتفقد مجمع خدمات قرية النخيلة ومجمع الخدمات الزراعية.

تأتي هذه الزيارة استعدادًا لافتتاح المجمعين وتنفيذ الملحوظات التي تم جمعها خلال عملية المعاينة، حيث تمت إشراف الأستاذ حمدي، رئيس القرية، على الزيارة.

وقد تم الاطلاع الدقيق والشامل على المجمعين والتأكد من جاهزيتهما لبدء العمل وتقديم الخدمات لسكان النخيلة والمزارعين في المنطقة.

وأثناء الزيارة، ناقشت اللجنة العديد من الجوانب المختلفة المتعلقة بالمجمعين، مثل البنية التحتية والتجهيزات اللازمة والتنظيم الداخلي لكل مجمع.

وجرى أيضًا تفقد المعدات والآلات الزراعية الحديثة الموجودة في المجمع الزراعي، والتأكد من جاهزيتها لتلبية احتياجات المزارعين في المنطقة.

وفور انتهاء الزيارة، تم الشروع في تنفيذ الملحوظات المطروحة لضمان استكمال الإجراءات اللازمة قبل الافتتاح الرسمي للمجمعين.

يعد افتتاح مجمع خدمات قرية النخيلة ومجمع الخدمات الزراعية خطوة هامة في سبيل تطوير البنية التحتية في المنطقة وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها المحافظ ورئيس المركز لتحسين الحياة في أبوتيج.

محافظة اسيوط تتابع وتتفقد مجمع خدمات قرية النخيلة ومجمع الخدمات الزراعية

محافظة اسيوط تتابع وتتفقد مجمع خدمات قرية النخيلة ومجمع الخدمات الزراعية

محافظة اسيوط تتابع وتتفقد مجمع خدمات قرية النخيلة ومجمع الخدمات الزراعية

محافظة اسيوط تتابع وتتفقد مجمع خدمات قرية النخيلة ومجمع الخدمات الزراعية

محافظة اسيوط تتابع وتتفقد مجمع خدمات قرية النخيلة ومجمع الخدمات الزراعية

محافظة اسيوط تتابع وتتفقد مجمع خدمات قرية النخيلة ومجمع الخدمات الزراعية

محافظة اسيوط تتابع وتتفقد مجمع خدمات قرية النخيلة ومجمع الخدمات الزراعية

محافظة اسيوط تتابع وتتفقد مجمع خدمات قرية النخيلة ومجمع الخدمات الزراعية

محافظة اسيوط تتابع وتتفقد مجمع خدمات قرية النخيلة ومجمع الخدمات الزراعية

محافظة اسيوط تتابع وتتفقد مجمع خدمات قرية النخيلة ومجمع الخدمات الزراعية

محافظة اسيوط تتابع وتتفقد مجمع خدمات قرية النخيلة ومجمع الخدمات الزراعية

محافظة اسيوط تتابع وتتفقد مجمع خدمات قرية النخيلة ومجمع الخدمات الزراعية