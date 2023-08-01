البنجر.. فوائد مذهلة للبشرة

البنجر لا تستغنى عنه بعض ربات البيوت في وصفاتها المختلفة، لفوائده العديدة للجسم، كما يعطي لون أحمر داكن مميز، وإضافة لذلك، له دور فعال في علاج مشاكل البشرة، وفيما يلي نقدم لك فوائد البنجر للبشرة.

البنجر

فوائد البنجر للبشرة

الشمندر أو البنجر هو أحد الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والمغذيات المفيدة، ليس للجسم فقط، وإنما للبشرة أيضاً، فهو يعد من أقدم الوسائل الطبيعية التي استُخدمت في مجال العناية بالبشرة، وأظهرت نتائج سريعة وفعالة؛ نظراً لاحتوائه على المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة، التي تُمد البشرة بمتطلباتها، وتحسّنُ من صحتها وتمنحها الجمال والنضارة، وتعزز من قدرتها على مكافحة الجذور الحرة التي تتعرّض لها، والتي تؤدي إلى تضرر الجلد وتلفه.

كما يعمل البنجر على توحيد لون البشرة وتبييضه؛ فضلاً عن أنه يخلصها من الإفرازات الدهنية التي تسبب ظهور البثور.

ولا تقتصر فوائد عصير الشمندر على تبييض البشرة وتفتيحها، وإنما يعمل أيضاً على تعزيز توهج البشرة وإعادة الإشراقة إلى البشرة الباهتة والمصفرة، لاسيما أن هناك الكثير من العوامل القاسية التي تؤدي إلى تضرر الجلد وتكدس طبقات الجلد الميت على البشرة، ناهيك عن أنه يجعل البشرة متوردة بشكل طبيعي.