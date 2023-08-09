فوائد البنجر على البشرة.. علاج الهالات السوداء أبرزها

يحتوي البنجر على مضادات الأكسدة والمعادن الهامة مثل: الكبريت، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والفسفور، والنحاس، والمغنيسيوم، والحديد، والبروتينات، والأحماض العضوية، والأحماض الأمينية، وحمض الفوليك، والدّهون، وفيتامينات: A,C,B2، لذا يستخدمه البعض لعلاج جميع مشاكل البشرة، سواء بوضعه على البشرة كماسك، أو تناوله وإمتصاص عناصرة الغذائية داخل الجسم، وفيما يلي نقدم لك أبرز فوائد البنجر أو الشمندر على بشرتك.

فوائد البنجر للبشرة

فوائد البنجر على البشرة

زيادة النضارة ونقاء ملحوظ في البشرة

يحتوي الشمندر أو البنجر على كميات ونسب عالية من مضادات الالتهاب ومضادات الأكسدة، فعند تناوله يساهم على تصفية البشرة من الشوائب وتخليصها من السموم لمنحها مظهرًا أكثر شبابًا.

تأخير ظهور علامات الشيخوخة

يؤخر البنجر ظهور علامات الشيخوخة؛ بسبب احتوائه على نسب عالية من مضادات الأكسدة التي يحتاجها الجلد لمكافحة علامات تقدم السن والشيخوخة، وتتضمن: الشيخوخة، والتجاعيد، وترهلات الجلد.

يساهم البنجر في علاج حب الشباب

من فوائد البنجر للبشرة أنه يساعد صاحبة البشرة الدهنية بشكل خاص على مكافحة البثور وحب الشباب، سواء عبر تناول أو شرب عصيره أو حتى عبر تطبيقه موضعياً على أماكن البثور.

الوقاية من الهالات السوداء

الهالات السوداء وتورم العيون تعتبر من المشكلات المنتشرة التي يعاني منها الكثيرون، وبالأخص مع تزايد الوقت الذي نمضيه يوميًا أمام الشاشات، لذا يعد تناول البنجر واستخدامه كماسك للوجه من الحلول الفعاله لعلاج الهالات السوداء.

يقي من تصبغات الجلد

يحتوي البنجر على نسبة عاليه من فيتامين سي، فتناوله بانتظام يساعد وبشكل كبير على حماية البشرة والجلد من أي تصبغات جلدية مزعجة، إذ يساعد على توحيد لون البشرة بشكل ملحوظ.

إعطاء لون وردي للشفه والوجنتين

يعتبر البنجر من أحد المكونات الطبيعية التي تساهم وبشكل فعال على صبغ الشفاه والوجنتين باللون الوردي المحبب، مع إضافة لمسه ناعمة وحيوية.