اكتشاف مواهب كورال الأطفال في بيت ثقافة صدفا
شهد بيت ثقافة صدفا لقاء المواهب، حيث تم تقديم بعض المواهب الشابة المتميزة في مجال الغناء والشعر.
وقد أبدعت المواهب الشابة المشاركة في اللقاء، حيث قدمت أداءً مميزًا واستطاعت أن تلفت انتباه الجمهور المتواجد. وقد حظيت هذه الفعالية بمشاركة واسعة، حيث احتشد العديد من الأشخاص للاستمتاع بالعروض الفنية المتنوعة التي قدمت.
تعد هذه الفعالية فرصة رائعة للمواهب الشابة لتعريض مواهبهم وإبراز مهاراتهم الفنية أمام الجمهور، كما تعكس أهمية دعم الشباب الموهوبين في مجالات الغناء والشعر.
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