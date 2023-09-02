ياسمين صبري تبرز قوامها اللافت بفستان صيفي جريء| ماركة عالمية وسعر صادم (صور)

أطلت الفنانة ياسمين صبري على جمهورها بإطلالة أنثوية ساحرة، في أحدث ظهور لها لحظة الغروب من أمام أحد المناظر الطبيعية الخلابة وسط المياه، وكعادتها قامت بنشر مجموعة صور لافتة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، واكتفت بوضع رمز تعبيري "قلب أصفر".

ياسمين صبري

ياسمين صبري تتألق بفستان صيفي جريء بتوقيع ماركة عالمية

وتألقت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة مثيرة وجريئة، حيث ارتدت فستان ناعم وجذاب باللون مُصممًا من قماش الكتان الأصفر، بتوقيع العلامة الأمريكية JLUXLABEL ، له حمالات رفيعة على هيئة ظفيرة، ، مكشوف الأكمام وله فتحة صدر جريئة، كما تزينت بمجموعة من الإكسسوارت الفضية، مما أبرز أنوثتها الطاغية وقوامها الرشيق الممشوق، وتبين أن سعر الفستان 89 دولار فقط، أي ما يعادل 2750 جنيه مصري.

ياسمين صبري

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت ياسمين صبري تصفيفة شعر مميزة، حيث قامت برفع خصلات شعرها الأسود اللامع كعكة أنيقة كما وضعت مكياجاً ناعمًا يرتكز على رسمة العيون الهادئة مع الهايلايتر اللامع وأحمر الشفاة باللون الوردي مما عكس جمال ورقة ملامحها الفاتنة كالعادة.

ياسمين صبري

ياسمين صبري تحقق نجاحًا جماهيريًا ضخمًا بفيلم "البعبع" مع أمير كرارة

على صعيد آخر، يُعرض حاليا للفنانة ياسمين صبري أحدث أعمالها السينمائية هذا العام وهو فيلم "البعبع"، والذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بعد عرضه وتجاوزت إيراداته إيرادات 250 ألف جنيه، ويشاركها البطولة أمير كرارة، وباسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن "توتا"، ومحمد أنور، ومحمد عبد العظيم، ومحمد محمود، وهشام الشاذلى، والطفل جان رامز، وضيوف الشرف إنعام سالوسة، ورحاب الجمل، وضياء عبد الخالق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

ياسمين صبري بطلة فيلم محمد إمام الجديد "أبو نسب"

في الوقت نفسه، تنتظر الفنانة ياسمين صبري عرض فيلم "أبو نسب" الذي من المقرر طرحه بدور العرض السينمائي، خلال شهر أغسطس الجاري، ويشارك في بطولته النجوم محمد إمام، ووفاء عامر، وماجد الكدواني، وهالة فاخر، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج محمد إمام، وهو التعاون الثالث بين ياسمين وإمام بعد نجاح فيلمي "جحيم في الهند" في عام 2016، وفيلم "ليلة هنا وسرور" في عام 2018.