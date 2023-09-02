قدم بيت ثقافة القوصية عرض فني رائع لفرقة القوصية للانشاد الديني في مقر البيت، استمتع الجمهور بمجموعة من الأناشيد والابتهالات الدينية التي نالت إعجاب الجميع.

تُنظم مثل هذه الفعاليات لإثراء الحياة الثقافية والفنية في منطقة القوصية، وتعزيز التواصل بين الفنانين والجمهور.

حيث يقدم بيت الثقافة مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية في إطار برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

تعتبر فرقة القوصية للانشاد الديني واحدة من الفرق الفنية المعروفة في المنطقة، حيث تقدم مجموعة من الأداءات الفنية المميزة والممتعة. وقد نالت الأناشيد والابتهالات الدينية التي قدمتها الفرقة إعجاب الجمهور المتواجد في الحضور.

لا شك في أن مثل هذه الفعاليات تلقى ترحيبًا وتقديرًا كبيرين من قبل المجتمع المحلي، حيث تكون فرصة للجميع للاستمتاع بالموسيقى والفنون الدينية.

تُعتبر هذه الفرق المحلية من أهم العناصر الثقافية والفنية التي تحظى بإعجاب الجمهور وتعكس التراث والثقافة القوصية.

إن تنظيم مثل هذه الفعاليات يعكس التزام وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة بتعزيز الحياة الثقافية والفنية في مصر.

كما يعكس أيضًا التزام إدارة فرع ثقافة أسيوط بتقديم الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة للجميع.

قمر سيدنا النبي في عرض فني لفرقة القوصية للانشاد الديني

قمر سيدنا النبي في عرض فني لفرقة القوصية للانشاد الديني