أختتم قصر ثقافة ديروط ورشة الخط العربي التدريبية، حيث قدم شرحاً مفصلاً حول كيفية كتابة الحروف بخط الرقعة والنسخ خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك في ختام فعاليات الموسم الصيفي لعام ٢٠٢٣ بقصر ثقافة ديروط.

تهدف هذه الفعاليات إلى تنويع الأنشطة الثقافية والفنية في المنطقة، وتوفير فرص تعلم مهارات جديدة للمشاركين. وقد حققت ورشة الخط العربي التدريبية هذه الأهداف عن طريق تقديم شرح مفصل حول كيفية كتابة الحروف بخط الرقعة والنسخ، مما ساعد المشاركين على تطوير مهاراتهم في هذا المجال الفني الجميل.

وتعتبر هذه الفعالية جزءًا من برنامج "ثقافتنا في أجازتنا" للموسم الصيفي الجديد، الذي يهدف إلى إحضار الثقافة والفن إلى الجمهور في الفترة الممتعة والمليئة بالفراغ التي تتمتع بها العطلة الصيفية.

ختام فعاليات ورشة الخط العربي بقصر ثقافة ديروط

ختام فعاليات ورشة الخط العربي بقصر ثقافة ديروط