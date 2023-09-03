"نقص المناعة البشري" محاضرة تثقيف صحي بثقافة جمال عبدالناصر ببني مر
في إطار التعاون المثمر بين وزارتي الثقافة والصحة، تم تنظيم العديد من اللقاءات والمحاضرات والندوات التثقيفية التوعوية الصحية، ضمن برنامج الدراسات والبحوث في فرع ثقافة أسيوط تحت رئاسة السيدة سحر مراد، شهد قصر ثقافة جمال عبدالناصر في بني مر، برئاسة أحمد حمزة، محاضرة تثقيف صحي بعنوان "نقص المناعة البشري"، وذلك في مقر القصر.
تم تقديم المحاضرة من قِبَل السيدة سناء حسن كامل، حيث قدمت شرحًا مفصّلاً حول مرض الإيدز. ويعد الإيدز حالة مرضية مزمنة تسببها فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، الذي يصيب خلايا CD4 ويؤدي إلى تدميرها.
تُعَدُّ خلايا CD4 نوعًا من خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن الجهاز المناعي. عندما يُقَلَّل عددها في الدم عن 200 خلية، يتطور المرض لدى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) إلى الإيدز، وتم التطرق أيضًا إلى طرق العلاج والوقاية من المرض.
جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وتعليمات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو بسيوني، وبإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة الكاتب محمد نبيل.
وقام فرع ثقافة أسيوط، برئاسة ضياء مكاوي، بتنظيم باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.
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