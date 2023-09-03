استمرار فعاليات ورش التفصيل والخياطة بقصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر بأسيوط

يقدم قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر، برئاسة أحمد حمزة، ورش التفصيل والخياطة لمصممة الأزياء حفيظة سعد. وقد قدمت حفيظة سعد شرحًا مفصلاً لبدايات التفصيل والخياطة، وكيفية القص على الباترون، واستخدام أدوات الخياطة المبدئية.

واستمرارًا لفعاليات ورش التفصيل والخياطة، تم عرض كيفية القص على الباترون عمليًا، واستخدام وتحليل المقاسات، وتنفيذ الشكل البدائي للقطعة قبل تفصيلها بشكل نهائي.

تأتي هذه الفعاليات في إطار توجيهات دكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وتعليمات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو بسيوني، وبإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة الكاتب محمد نبيل. وتم تنظيم فرع ثقافة أسيوط، برئاسة ضياء مكاوي، لعرض مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج "ثقافتنا في أجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

ويهدف هذا البرنامج إلى إثراء حياة المجتمع المحلي وتعزيز الحوار الثقافي والفني، علاوة على تشجيع المواهب المحلية وتطوير صناعة الأزياء. وقد لاقت ورش التفصيل والخياطة إقبالًا كبيرًا من المشاركين والمهتمين في المحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الفعاليات ستستمر لفترة محدودة، وتشمل أيضًا ورش عمل في مجالات أخرى مثل الرسم والنحت والمسرح. وتأمل الهيئة العامة لقصور الثقافة أن تفتح هذه الفعاليات آفاقًا جديدة للثقافة المحلية وترفيه الجمهور.

استمرار فعاليات ورش التفصيل والخياطة بقصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر باسيوط

استمرار فعاليات ورش التفصيل والخياطة بقصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر باسيوط

استمرار فعاليات ورش التفصيل والخياطة بقصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر باسيوط

استمرار فعاليات ورش التفصيل والخياطة بقصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر باسيوط