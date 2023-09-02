استقبل قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر، في محافظة أسيوط، مجموعة من الأطفال في فعالية نظمها فرع ثقافة أسيوط بالتعاون مع الفنانة ولاء فرحات. وقد تضمنت الفعالية ورشة فنية للأطفال، حيث قاموا بتنفيذ لوحات فنية وبورتريه تحت إشراف ولاء فرحات.

تأتي هذه الفعالية في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتعليمات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، وباشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل. تهدف الفعالية إلى تنشيط الحياة الثقافية والفنية بالمحافظة وتقديم برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

قدمت الفنانة ولاء فرحات ورشة فنية تفاعلية للأطفال، حيث قاموا بتنفيذ اللوحات الفنية وعمل بورتريه تعكس مواهبهم وإبداعهم الفني. وتم استقطاب مجموعة من الأطفال للمشاركة في هذه الورشة، والتي تسهم في تنمية مواهبهم وتعزيز ابتكارهم.

تعد هذه الفعالية جزءًا من سلسلة فعاليات ثقافية وفنية تنظمها فروع ثقافة محافظة أسيوط خلال فترة الإجازة الصيفية، بهدف ترفيه الأطفال وتنشيط حياتهم الثقافية والفنية. وتسعى وزارة الثقافة المصرية إلى توفير بيئة مثمرة لتطوير المواهب الشابة ودعمها في مجال الفن والثقافة.

تعتبر الفنانة ولاء فرحات من الكفاءات الشابة والمبدعة في مجال الفن التشكيلي، وتحظى بتقدير واعتراف في الساحة الفنية المصرية. وقد أبدعت في توجيه وتنمية مهارات الأطفال الفنية من خلال ورشتها، حيث تمكنت من استخلاص مواهبهم وتشجيعهم على التعبير الفني.

يشهد قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر إقبالًا كبيرًا من الأطفال وأولياء الأمور، حيث يتاح لهم الفرصة للمشاركة في مختلف الفعاليات والورش الفنية. فهو يعتبر مركزًا ثقافيًا متميزًا في المنطقة، يهدف إلى تعزيز الوعي الثقافي بين الأطفال وتطوير قدراتهم الفنية والإبداعية.

تجدر الإشارة إلى أن الفعاليات الفنية والثقافية التي تنظمها فروع ثقافة محافظة أسيوط تسهم في إغناء الحياة الثقافية في المنطقة وتوفير بيئة مشجعة لتطوير المواهب الشابة. ومن المتوقع أن تستمر هذه الفعاليات على مدار الصيف، مما سيعزز حضور المحافظة الثقافي والفني في مصر.

ورشة فنية للأطفال بثقافة جمال عبدالناصر ببني مر بأسيوط

ورشة فنية للأطفال بثقافة جمال عبدالناصر ببني مر بأسيوط

ورشة فنية للأطفال بثقافة جمال عبدالناصر ببني مر بأسيوط