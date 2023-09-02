ياسمين رئيس تفضح فنانًا شهيرًا بتصريحات صادمة..وحسن شاكوش يورطها مع هيثم (تفاصيل)

أثارت الفنانة ياسمين رئيس حيرة وتساؤلات الجمهور خلال الساعات الأخيرة بعد هجومها بجرأة على فنان شهير دون ذكر اسمه، وذلك خلال تغريدة مثيرة للجدل نشرتها عبر حسابها الشخصي بمنصة التغريدات المصغرة "تويتر".

ياسمين رئيس تفتح النار على فنان مشهور برسالة غامضة: مش كفاية بقى كدة يا نجم

وجهت ياسمين رئيس رسالة شديدة اللهجة لأحد المشاهير دون الكشف عن هويته، حيث اتهمته بنشر أخبار كاذبة وتزوير السيناريوهات وعدد المشاهدات والشهادات، وقالت: "بيضرب إيرادات، وبيضرب سيناريوهات، وبيضرب أخبار كذب، وبيضرب مشاهدات، وبيضرب شهادات كمان، فاضل ايه تاني بقى يا نجم مش كفاية بقى كدة".

ياسمين رئيس

ياسمين رئيس عبر تويتر

سرعان ما انهالت تعليقات الجمهور على تغريدة ياسمين رئيس، والتي انقسمت بين مؤيد ومعارض، حيث خمن البعض من هو الفنان الذي تهاجمه، في حين نصحها البعض الآخر بالتركيز في عملها وخططها الفنية فقط.

ياسمين رئيس

هيثم سعيد يهاجم ياسمين رئيس بعد تغريدتها المثيرة للجدل: القادره

في الوقت نفسه، هاجم الفنان هيثم سعيد ياسمين رئيس ردًا على تغريدتها المثيرة للجدل والمسيئة لأحد الفنانين، وذلك خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك"، حيث قال: "قالتلك بيضرب إيرادات و هيا مصوره كليب مع شاكوش القادره!!"، الأمر الذي فسره البعض بأنه هو الفنان المجهول الذي كانت تقصده في منشورها.

هيثم سعيد

هيثم سعيد عبر فيسبوك

ياسمين رئيس تستعد لـ "رحلة البحث عن فستان الزفاف"

على صعيد آخر، بدأت الفنانة ياسمين رئيس التحضيرات لفيلمها "رحلة البحث عن فستان الزفاف" الذي يجمعها لأول مرة مع المخرجة جيلان عوف، وتدور أحداثه في إطار من الدراما حول صديقتين من حى فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها فى نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة فى القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر، وهو من إخراج وتأليف جيلان عوف، وإنتاج محمد حفظي وشركة Film Clinic.

ياسمين رئيس

آخر أعمال ياسمين رئيس

وكانت آخر أعمال ياسمين رئيس السينمائية فيلم "أنا لحبيبي" وشاركها البطولة النجوم كريم فهمي، ومحمد الشرنوبي، وسوسن بدر، وبيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري، زتدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها "ليلى" التي تلعب دورها ياسمين رئيس، ولكن تواجهها الكثير من الصعوبات من أجل استمرار هذه العلاقة.