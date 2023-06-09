ياسمين رئيس تستعد لرحلة البحث عن فستان الزفاف

بدأت الفنانة ياسمين رئيس مرحلة التحضيرات لفيلمها الجديد «رحلة البحث عن فستان الزفاف» الذى يجمعها لأول مرة مع المخرجة جيلان عوف، ومن المقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها بالفيلم خلال الـ3 أسابيع المقبلة.

تدور أحداث الفيلم فى إطار من الدراما حول صديقتين من حى فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها فى نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة فى القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر، والفيلم من إخراج وتأليف جيلان عوف، ويشارك فى بطولة العمل: أحمد خالد صالح، أسماء جلال، وجارى التعاقد مع باقى فريق العمل.

وقد نافست مؤخرًا ياسمين رئيس بفيلم أنا لحبيبى فى دور العرض المصرية والعربية، والذى تدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى «ياسمين رئيس» ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، وبجانب ياسمين رئيس يشارك فى بطولة الفيلم النجوم كريم فهمى، محمد الشرنوبى، سوسن بدر، بيومى فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادى الباجورى.

ياسمين رئيس هى نجمة متميزة باختلاف الشخصيات التى قدمتها، نافست فى السينما المصرية بفيلم لص بغداد، والذى تجاوزت إيراداته الـ33 مليون جنيه مصرى، وأيضًا فيلمها المختلف بلاش تبوسنى، كما جسّدت شخصية أم كلثوم فى فيلمها العالمى البحث عن أم كلثوم، بجانب بطولتها لفيلم شيخ جاكسون، وهيبتا المحاضرة الأخيرة والذى يعتبر أعلى فيلم رومانسى مصرى تحقيقًا للإيرادات، تعاونت مع النجم أحمد حلمى فى «صُنع فى مصر»، وانطلقت مع المخرج القدير محمد خان فى أولى بطولاتها السينمائية بفيلم «فتاة المصنع»، قدمت ياسمين العديد من الأعمال الدرامية الناجحة أحدثها مسلسل ملوك الجدعنة والذى نافس فى موسم رمضان 2021، واحتلت تريند جوجل وتويتر أكثر من مرة خلال حلقاته، بجانب أعمال أخرى مثل: أنا شهيرة أنا الخائن، طرف ثالث وعرض خاص، حققت نجاحًا كبيرًا فى مسلسلها الأحدث 60 دقيقة والذى عُرض حصريًا على منصة شاهد vip، شاركت فى موسم الرياض بأولى تجاربها المسرحية بـ أحفاد ريّا وسكينة، كما انطلق لها مؤخرًا فيلما قمر 14 وخطة مازنجر.