شهد قصر ثقافة ساحل سليم برئاسة محمود أحمد عبد العال لليوم الثاني على التوالي فعاليات "ابنتي الغالية"، وذلك في إطار المبادرة التعليمية التي تقدمها جمعية فرصة لتنمية المجتمع بساحل سليم.

تهدف هذه المبادرة إلى تحسين قدرة طلاب المرحلة الابتدائية على القراءة والكتابة، مما يعزز من مستوى تعليمهم ويسهم في تطوير قدراتهم الذهنية واللغوية. وتأتي هذه الفعالية في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الثقافة والعلوم في المجتمع المحلي.

تضمنت فعاليات "ابنتي الغالية" العديد من الأنشطة المتنوعة، ومنها ورش عمل للقراءة والكتابة، حيث قام المشاركون بقراءة القصص والحكايات والمسرحيات الصغيرة، وكذلك التعبير الفني من خلال الرسم والمسابقات الثقافية.

وقد أشاد الحضور بتنظيم الفعالية وأعربوا عن ارتياحهم للجهود المبذولة في تعزيز تعليم القراءة والكتابة بطرق مبتكرة ومشوقة.

يُذكر أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها فرع ثقافة أسيوط خلال فصل الصيف تحت برنامج "ثقافتنا في إجازتنا"، حيث تعمل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني على تنظيم فعاليات مشابهة في مختلف المدن والمحافظات، بهدف تعزيز الوعي الثقافي والتربوي للشباب وتطوير قدراتهم ومواهبهم في مختلف المجالات الفنية والثقافية.

ثقافة ساحل سليم تواصل فعاليات مبادرة ابنتي الغالية

ثقافة ساحل سليم تواصل فعاليات مبادرة ابنتي الغالية

ثقافة ساحل سليم تواصل فعاليات مبادرة ابنتي الغالية