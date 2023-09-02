في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني وبإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، بتنظيم فعاليات ثقافية وفنية متنوعة في إطار برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

وفي هذا السياق، نفذ بيت ثقافة صدفا برئاسة أحمد عاطف ورشة فنية مخصصة للأطفال تحت عنوان "مبادئ الرسم البسيطة والتلوين". وتم إقامة الورشة بمقر البيت ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

قدم الفنان سيد عبد الرحمن شرحًا مفصلًا عن مبادئ الرسم البسيطة والتلوين، بهدف تنمية قدرات الأطفال الفنية واكتشاف الموهوبين في مجال الرسم. وقد تم تكريم الموهوبين بجوائز رمزية، تقديرًا لمواهبهم وإبداعهم.

يأتي تنظيم هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة في تعزيز الثقافة والفن في المجتمع، وتشجيع الأطفال على التعبير الإبداعي وتطوير مواهبهم الفنية. وتساهم هذه الفعاليات في إغناء حياة الأطفال خلال فترة الإجازة الصيفية وتمنحهم فرصة للاستفادة من وقتهم بشكل ممتع وتعليمي.

تتواصل فعاليات برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد في مختلف المناطق الثقافية بالبلاد، وتستهدف جميع الأعمار وتشمل مجموعة متنوعة من النشاطات الثقافية والفنية والترفيهية. ويعكس هذا البرنامج التزام الدولة المصرية بتعزيز الثقافة والتربية الفنية وإثراء حياة المواطنين بالمحتوى الثقافي والفني الهادف.

بيت ثقافة صدفا يعقد ورشة فنية للأطفال

بيت ثقافة صدفا يعقد ورشة فنية للأطفال

بيت ثقافة صدفا يعقد ورشة فنية للأطفال

بيت ثقافة صدفا يعقد ورشة فنية للأطفال

بيت ثقافة صدفا يعقد ورشة فنية للأطفال

بيت ثقافة صدفا يعقد ورشة فنية للأطفال

بيت ثقافة صدفا يعقد ورشة فنية للأطفال