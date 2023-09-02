ضبط شخص بحوزته كمية من الحشيش بقصد الاتجار فى أسيوط

تمكنت الادارة العامة لمكافحة المخدرات بأسيوط من ضبط المدعو جمال. م. مقيم بقرية الزاوية وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بعدد 3 طرب وعدد من الأجزاء معدة للبيع تزن 500جرام تقريبا وهاتف محمول ومبلغ مالى حصيلة البيع وأثناء مزاولة نشاطه بمحل اقامته

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط اخطار من مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة المتهم جمال .م مقيم بقرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط وأثناء مزاولة نشاطه الاجرامى بالاتجار فى المواد المخدرة

البداية

وردت معلومات للجهات الامنية بمديرية امن اسيوط بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام تفيد بقيام شخص بالاتجار فى المواد المخدرة بمحل اقامته بقرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط

وبعد التأكد من صحة المعلومات التى وردت وتقنين الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع الجهات الامنية والقوة المرافقة

تم مداهمة الوكر واسفرت عن النتيجة سالف الذكر

وحرر محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة لاستكمال التحقيقات.