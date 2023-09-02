"نقص المناعة البشري" محاضرة بثقافة أسيوط

في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني وبإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، أقام فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في أجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

وفي إطار التعاون المثمر بين وزارتي الثقافة والصحة لتقديم العديد من اللقاءات والمحاضرات والندوات التثقيفية التوعوية الصحية ضمن برنامج الدراسات والبحوث بفرع ثقافة أسيوط برئاسة سحر مراد، شهد قصر ثقافة أسيوط برئاسة صفاء حمدان محاضرة تثقيف صحي بعنوان "نقص المناعة البشري" بمقر القصر.

حاضرت هذه المحاضرة سناء حسن كامل، والتي قدمت شرحاً مفصلاً عن مرض الإيدز، حيث يعد هذا المرض حالة مرضية مزمنة يسببها فيروس يطلق عليه فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، الذي يصيب خلايا CD4 ويؤدي إلى تدميرها. تعد خلايا CD4 نوعاً من خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن الجهاز المناعي. يتطور المرض لدى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) إلى الإيدز عندما يقل عدد خلايا CD4 في الدم عن 200 خلية.

تناولت السيدة كامل خلال المحاضرة طرق العلاج والوقاية من هذا المرض، حيث أكدت على أهمية التثقيف الصحي والتوعية المبكرة حول المرض ووسائل الوقاية منه، مثل استخدام وسائل الحماية الصحية والتحصينات اللازمة والابتعاد عن الممارسات الخطرة.

وقد لاقت المحاضرة استحسان الحضور، حيث أثارت الوعي والاهتمام بقضية مرض الإيدز وأهمية الوقاية منه. كما تم تفعيل جلسة نقاشية بعد المحاضرة لتبادل الآراء والخبرات حول هذا الموضوع المهم.

يأتي تنظيم هذه المحاضرة ضمن جهود فرع ثقافة أسيوط في تنوير المجتمع بالمعلومات الصحية المهمة وتوعية الجمهور بأهمية الحفاظ على الصحة ومكافحة الأمراض المعدية. كما يساهم هذا النشاط في تعزيز التعاون بين وزارتي الثقافة والصحة لخدمة مصر ومواطنيها.

تهدف فعاليات برنامج "ثقافتنا في أجازتنا" للموسم الصيفي الجديد إلى إثراء الحياة الثقافية بالمحافظات المصرية وتقديم مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية التي تساهم في تنمية المهارات والمعرفة لدى الجمهور، وتعزيز قيم التراث والثقافة في المجتمع.

نقص المناعة البشري محاضرة تثقيف صحي بثقافة اسيوط

نقص المناعة البشري محاضرة تثقيف صحي بثقافة اسيوط

نقص المناعة البشري محاضرة تثقيف صحي بثقافة اسيوط

نقص المناعة البشري محاضرة تثقيف صحي بثقافة اسيوط

نقص المناعة البشري محاضرة تثقيف صحي بثقافة اسيوط

نقص المناعة البشري محاضرة تثقيف صحي بثقافة اسيوط