في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، وبإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، قام فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي بتنظيم باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

أقام بيت ثقافة منفلوط برئاسة الشاعر بهاء توفيق محاضرة ثقافية بعنوان "الأنشطة التفاعلية الثقافية والفنية والأدبية وتنمية مهارات ذوي الإعاقة". قدم الشاعر بهاء توفيق المحاضرة وتحدث فيها عن شرح مفهوم النشاط التفاعلي ومميزاته وتقنياته المختلفة مثل العصف الذهني والجلسات الحوارية وجلسات الأسئلة والأجوبة والتفكير والاقتران والمشاركة. كما تطرق لكيفية ربط الأنشطة التفاعلية الإبداعية والفنية والثقافية للوصول لهدف تنمية مهارات ذوي الإعاقة.

وقد تم عقد المحاضرة في مركز شباب حي السلام بمشاركة مجموعة من المتحدين للإعاقة الحاصلين على المراكز الأولى في الأنشطة المختلفة على مستوى الجمهورية. تهدف هذه المحاضرة إلى توعية وتطوير قدرات ذوي الإعاقة وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية.

تأتي هذه المحاضرة ضمن الجهود المستمرة لوزارة الثقافة وهيئة قصور الثقافة لتعزيز الوعي الثقافي والتنمية الشخصية للمواطنين، وتأكيد الدور المهم للثقافة في تعزيز التواصل والتفاعل الإيجابي في المجتمع.

بيت ثقافة منفلوط يناقش قضايا ذوى الهمم "الأنشطة التفاعلية وذوى الإعاقة"

بيت ثقافة منفلوط يناقش قضايا ذوى الهمم "الأنشطة التفاعلية وذوى الإعاقة"

بيت ثقافة منفلوط يناقش قضايا ذوى الهمم "الأنشطة التفاعلية وذوى الإعاقة"

بيت ثقافة منفلوط يناقش قضايا ذوى الهمم "الأنشطة التفاعلية وذوى الإعاقة"