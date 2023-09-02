ثقافة طفل منفلوط يستقبل مجموعة من الأطفال في يوم فني متكامل

في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، قام فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي بتنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

استقبل المركز الثقافي للطفل في منفلوط برئاسة أبوالحسن محمد مجموعة من الأطفال الذين بدأوا زيارتهم بتفقد مكتبة الطفل. تم عقد ورشة حكاية لقراءة بعض القصص ومناقشة الأهداف التي تحتويها القصص. ثم تم تفقد قاعة الهوايات والأنشطة حيث تم تقديم بعض الألعاب الترفيهية وألعاب تجميع الأشكال والمكعبات. بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم بعض المسابقات الثقافية.

تهدف هذه الفعاليات التثقيفية والفنية إلى توفير بيئة مناسبة للأطفال للاستمتاع بوقت فراغهم بشكل مفيد وممتع، وتعزيز حبهم للقراءة والتعلم، بالإضافة إلى تطوير قدراتهم الثقافية والفنية.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن سلسلة فعاليات برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" الذي يهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية، بما في ذلك العروض المسرحية والحفلات الموسيقية وورش العمل والمسابقات، بهدف إثراء حياة المجتمع وتعزيز الثقافة والفن في المنطقة العربية.

تحظى هذه الفعاليات بتفاعل جيد من الأطفال وأولياء الأمور، حيث يتمتع الأطفال بفرصة للاستمتاع بتجربة تعليمية وترفيهية في آن واحد.

من المتوقع أن تستمر هذه الفعاليات على مدار الصيف، حيث ستقدم الفرصة للأطفال لاستكشاف مختلف المجالات الثقافية والفنية وتنمية مهاراتهم في بيئة مليئة بالإبداع والتعلم.

ثقافة طفل منفلوط يستقبل مجموعة من الأطفال في يوم ثقافي فني متكامل

ثقافة طفل منفلوط يستقبل مجموعة من الأطفال في يوم ثقافي فني متكامل