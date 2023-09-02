إصابة 100 بينهم 27 إسرائيلياً فى حرب شوارع بين الاحتلال والجالية الإريترية

تقرير أممى يصف إسرائيل بالعنصرية ويطالبها بالانسحاب من الضفة

شهدت أمس تل أبيب مواجهات دامية بين شرطة الاحتلال الإسرائيلى والمئات من طالبى اللجوء الإريتريين أمام السفارة الإريترية، مما أسفر عن إصابة العشرات من الجانبين بينهم 27 شرطيا وتضرر الممتلكات العامة والخاصة.

وأطلقت الشرطة الرصاص الحى مما أسفر عن إصابة أكثر من 75 منهم بإصابات خطيرة. وأكد المتظاهرون أن إسرائيل تدعم «دكتاتور إريتريا»، بدليل إغلاق الشرطة مداخل شارع ياد حروتس من كافة الاتجاهات.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أن أكثر من 100 شخص أصيبوا، بينهم 27 شرطيًا خلال «أعمال شغب لطالبى اللجوء».

وقالت الصحيفة إن الاحتجاجات اندلعت عقب تظاهر إريتريين من معارضى النظام فى بلدهم؛ احتجاجًا على مهرجان تعتزم السفارة الإريترية تنظيمه فى «تل أبيب»، قبل أن تتحول إلى اشتباكات مع شرطة الاحتلال. وأوضحت أن مؤيدين للنظام فى أسمرة خرجوا إلى شوارع «تل أبيب» لمواجهة المعارضين.

وأضافت الصحيفة أن المتظاهرين -الذين كان بعضهم ملثمًا- ألقوا الحجارة والألواح الخشبية وأكياس القمامة على الشرطة؛ فردت بالقنابل الصوتية والرصاص، واستدعت فرقة الخيالة.

وأضافت أن «بعض المتظاهرين اخترقوا حواجز الشرطة، وحطموا نوافذ الشركات والزجاج الأمامى للسيارات، وألحقوا أضرارًا جسيمة بسيارة شرطة، وأشعلوا النار فى مقهى».

وأكد المقرر الخاص لحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك فى، تقرير جديد أن إسرائيل دولة فصل عنصرى،

ومن المقرر تقديم التقرير إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطينى لحقوقه غير القابلة للتصرف، قبل عرضه فى جلسة الاستماع بمحكمة العدل الدولية فى لاهاى، وقدم «لينك» استنتاجاته حول الوضع فى الضفة المحتلة، وقال إن الاحتلال الإسرائيلى غير قانونى، ويوصى محكمة لاهاى بأن «تأمر» الجيش الإسرائيلى بالانسحاب الفورى وغير المشروط، وكذلك «المستوطنين المستعمرين»، وإلغاء جميع القوانين التمييزية، وتفكيك الإدارة المدنية.

وأشار لينك فى تقريره إلى أن إسرائيل «تنتهك القانون الدولى، وتضم الأراضى المحتلة، وتنتهك الحقوق المدنية وتمارس ممارسات الفصل العنصرى».

ووصف لينك، أستاذ القانون الكندى الذى يترك منصبه بعد سبع سنوات، التقرير بأنه «واحد من أكثر التقارير شمولا عن الاحتلال وإنهاء الاستعمار وتقرير المصير التى نشرتها الأمم المتحدة على الإطلاق».

يأتى ذلك فيما رحبت الخارجية الفلسطينية بتصريحات وزيرة التعاون والتنمية البلجيكية، كارولين غينيز، بأن قوات الاحتلال تقتل الأطفال الفلسطينيين وتمسح قرى كاملة عن الخريطة، وتدمر المدارس والأحياء التى بنيت بتمويل من الاتحاد الأوروبى، فى الضفة المحتلة، مما أحدث صدى واسعا وفجر أزمة دبلوماسية لإسرائيل.