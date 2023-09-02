بالتنسيق مع المنظمة الدولية للطيران المدنى «إيكاو»

انطلاق فعاليات ورشة العمل التحضيرية للمؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية (WRC-23)

وانعقاد الاجتماع الـ17 للجنة خبراء الطيف الترددى (FSMP/17)

تحت رعاية الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى انطلقت ورشة العمل التحضيرية للمؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية بمشاركة خبراء الاتصالات الراديوية من 19 دولة عربية وأجنبية وذلك بمقر وزارة الطيران المدنى بالتنسيق والتعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدنى «إيكاو»، والتى من المقرر أن تستمر فعالياتها حتى الثامن من سبتمبر الحالى.

وتهدف ورشة العمل إلى مناقشة إدارات الترددات الملاحية لمنطقة الشرق الأوسط وتعديلات منظمات الطيران المدنى على دليل العمل الخاص بمتطلبات الطيف الترددى، وتحديد خطة الأعمال المستقبلية واستعراض الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية المقبل (WRC-23)؛ ومشاريع الحلول المقترحة للقضايا الواردة فى جدول أعمال المؤتمر والذى من المقرر انعقاده بدولة الإمارات العربية المتحدة فى الفترة من 20 نوفمبر حتى 15 ديسمبر 2023.

وعلى هامش ورشة العمل التحضيرية والتى يتزامن انعقادها مع الاجتماع السابع عشر للجنة خبراء الطيف الترددىFSMO -17، والذى من المقرر أن تنظمه المنظمة الدولية للطيران المدنى «الإيكاو» بالتنسيق مع سلطة الطيران المدنى المصرى بمشاركة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

وفى هذا السياق، أعرب الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى عن تقديره وترحيبه بضيوف مصر المشاركين من جميع الدول العربية والأجنبية، مشيرًا أن ورشة العمل تأتى تقديرا لدور مصر المحورى فى مجال الطيران المدنى على المستويين الإقليمى والعالمى، ومشيدًا بالتنسيق الفعال بين وزارة الطيران والمنظمة الدولية للطيران المدنى «إيكاو».. مؤكدا حرص الوزارة على الاستفادة من تطبيق تقنيات التكنولوجيا الحديثة والخدمات الرقمية داخل صناعة الطيران المصرى فى مختلف المجالات.

وتتضمن أجندة أعمال الاجتماع مناقشة عامة لبنود المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية وأهم السياسات الخاصة بالأنظمة التقنية الحديثة على المستوى الدولى وتحديث لوائح الراديو لأغراض تنظيم استخدام طيف الترددات الراديوية وتنظيم الممارسات الحالية والتحديات الجديدة لإدارة الترددات الجوية بمنطقة الشرق الأوسط، وكذلك استعراض أهم القضايا المتعلقة بتقنيات الجيل الخامس والأثر المحتمل على صناعة الطيران المدنى فى كافة المجالات.

جدير بالذكر أن المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية 2023 سوف يشهد اجتماع جمعية الاتصالات الراديوية بحضور أكثر من 4 آلاف مشارك ممثلين عن الدول الأعضاء فى الاتحاد الدولى للاتصالات (ITU) والبالغ عددها 193 دولة عضوًا تضم ما يزيد على 900 كيان من الشركات والجامعات والمنظمات الدولية والإقليمية؛ وبحضور عدد من أعضاء قطاع الاتصالات الراديوية فى الاتحاد الدولى للاتصالات كمراقبين ممثلين عن أصحاب المصلحة، ومصنعى المعدات وشركات الاتصالات ومشغلى الشبكات والمنظمات الدولية، فضلاً عن ممثلين من وكالات الأمم المتحدة، ومنظمات الاتصالات الإقليمية والمنظمات الدولية المشغلة لأنظمة الأقمار الصناعية، والأوساط الأكاديمية.