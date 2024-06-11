وفاة المؤلف الموسيقي أمير جادو بعد صراع مع المرض

رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو، المؤلف الموسيقى أمير جادو بعد صراع مع المرض.

أعلن المخرج عماد البهات، عن وفاة أمير جادو عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك.

نشر البهات صورة برفقة الراحل، وعلق عليها قائلًا:"رحيل الفنان المبدع المؤلف الموسيقى أمير جادو عن عالمنا خسارة كبيرة ومؤلمة إنسانياً وفنياً.. مع السلامة يا أمير.. يا رب تكون فى مكان أحسن وارتحت من كل أوجاعك يا حبيبى".

قدم الموسيقار الراحل أمير جاد الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام على مدى سنوات طويلة منها «فيلم مش مهم» إنتاج 2010، وحصد جائزة أفضل موسيقى تصويرية عن فيلم «صندوق الدنيا» للمخرج عماد البهات ضمن 4 جوائز فاز بها الفيلم في مسابقة جمعية كتاب ونقاد السينما عام 2021.

وقدم الراحل أمير جادو، الموسيقى التصويرية لعدد من المسلسلات السعودية مؤخرا منها «حضرة الموقف» و«بتوقيت جدة»، وقدم مؤخرا الموسيقى التصويرية للفيلم السعودي «بخروش» الذي شارك في مهرجان أفلام السعودية، وقدم الموسيقى التصويرية للإماراتي «حين رأت».