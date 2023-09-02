وزيرة التضامن الإجتماعى ونائب محافظ أسوان يتفقدان وحدة الهلال الأحمر

قامت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى ،برفقة الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، بجولة تفقدية شملت تفقد وحدة الهلال الأحمر بميدان المحطة بمدينة أسوان لمتابعة منظومة الخدمات الطبية المجانية المختلفة التي يتم تقديمها لمواطنى المحافظة ، وأيضاً لضيوفها من الزائرين والأفواج السياحية.

وافتتحت وزيرة التضامن الإجتماعى، ونائب محافظ أسوان، ب فرع بنك ناصر الإجتماعى بمدينة أسوان الجديدة لتقديم الخدمات البنكية المتنوعة ، وذلك بحضور محمد عبد العزيز مدير فرع أسوان ، وأيضاً محمد سيد حامد مدير فرع أسوان الجديدة ، والمهندس أحمد عبد العظيم رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة.

وعقدت وزير التضامن، إجتماع مع مؤسسة أم حبيبة، ولقاء آخر الوزيرة مع ممثلي عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية للتأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية الجادة للمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ومساندة العمل الحكومى لتوفير أوجه الرعاية المتكاملة للمواطن البسيط ، وتوفير حياة كريمة له من خلال الإرتقاء بالخدمات المختلفة المقدمة بما يجسد نموذجاً يحتذى به ، ويعكس روح التلاحم والتعاون والتماسك الذى تعيشه مصرنا الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى يضع دائماً تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لأبنائه بمختلف المناطق والقرى والنجوع فى مقدمة أولوياته وإهتماماته .