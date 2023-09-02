بناءً على توجيهات وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وبالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني وبإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، أقام فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية في إطار برنامج "ثقافتنا في أجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

وشهد قصر ثقافة أبوتيج برئاسة محمود علوي بيوض تنظيم الاحتفالية الثقافية والفنية تحت عنوان "صوت التراث الثقافي" من خلال إدارة الدراسات والبحوث بفرع ثقافة أسيوط برئاسة سحر مراد وبإشراف عائشة العطيفي، مشرف الطفل بقصر ثقافة أبوتبج.

وقد تضمنت فعاليات البرنامج تقديم تابلوهات فنية في التحطيب كفن موروث في مدينة السلطان الفرغل بإشراف الأستاذ عز الدين طارق. وشهد القصر عروض الأرجواز بإشراف طارق مصبح وبسملة طارق، وكان هناك أيضًا عروض ماسكات العرائس التي نالت إعجاب الأطفال.

تأتي هذه الفعاليات ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الثقافة في المجتمع وتنويع الأنشطة الثقافية والفنية التي تلبي احتياجات واهتمامات المواطنين، وخاصة خلال فترة العطلات الصيفية، حيث يتيح برنامج "ثقافتنا في أجازتنا" فرصة للجميع للاستمتاع بالفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة.

صوت التراث الثقافي في احتفالية ثقافية فنية بقصر ابوتيج

صوت التراث الثقافي في احتفالية ثقافية فنية بقصر ابوتيج

صوت التراث الثقافي في احتفالية ثقافية فنية بقصر ابوتيج

صوت التراث الثقافي في احتفالية ثقافية فنية بقصر ابوتيج

صوت التراث الثقافي في احتفالية ثقافية فنية بقصر ابوتيج

صوت التراث الثقافي في احتفالية ثقافية فنية بقصر ابوتيج

صوت التراث الثقافي في احتفالية ثقافية فنية بقصر ابوتيج

صوت التراث الثقافي في احتفالية ثقافية فنية بقصر ابوتيج

صوت التراث الثقافي في احتفالية ثقافية فنية بقصر ابوتيج

صوت التراث الثقافي في احتفالية ثقافية فنية بقصر ابوتيج

صوت التراث الثقافي في احتفالية ثقافية فنية بقصر ابوتيج

صوت التراث الثقافي في احتفالية ثقافية فنية بقصر ابوتيج

صوت التراث الثقافي في احتفالية ثقافية فنية بقصر ابوتيج

صوت التراث الثقافي في احتفالية ثقافية فنية بقصر ابوتيج

صوت التراث الثقافي في احتفالية ثقافية فنية بقصر ابوتيج

صوت التراث الثقافي في احتفالية ثقافية فنية بقصر ابوتيج

صوت التراث الثقافي في احتفالية ثقافية فنية بقصر ابوتيج

صوت التراث الثقافي في احتفالية ثقافية فنية بقصر ابوتيج