رئيس نادي الأدب بثقافة ديروط يناقش بعض القصائد الشعرية

نفذ فرع ثقافة أسيوط، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية. تم عقد هذه الفعاليات في إطار برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وتعليمات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني.

وشهد قصر ثقافة ديروط برئاسة محمد أبو العيون ملتقى ثقافي أدبي، وذلك ضمن فعاليات برنامج الإبداع المقام بنادي الأدب بقصر ثقافة ديروط، برئاسة الأديب الدكتور ناجح جاد. جاءت هذه الفعالية بهدف تعزيز الثقافة والأدب في المنطقة.

وأقيمت أمسية شعرية شارك بها نخبة من أدباء وفناني ومثقفي ديروط، بما في ذلك الشاعر علي صديق، والشاعر أحمد محمد الحيدري، والقاص عصام سعد، وعبد السميع أحمد. حضر هذه الأمسية أيضًا مجموعة من المواهب الأدبية الشابة بديروط. قدم الأدباء خلال الأمسية بعض القصائد الشعرية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية.

وتخلل اللقاء فقرات أُخرى تضمنت استماعًا للمواهب الأدبية الشابة لعرض مواهبهم الإبداعية. من خلال هذه الفعالية، تم تشجيع ودعم المواهب الشابة في مجال الأدب والشعر، وتعزيز التواصل الثقافي بين أعضاء المجتمع الثقافي في ديروط.

وفي نهاية الفعالية، أعرب الحضور عن إعجابهم بالإبداع والثقافة المتنوعة التي تم تقديمها في هذه الأمسية الشعرية. تأكيدًا على أهمية دعم الثقافة والفنون في مختلف المناطق الثقافية في مصر.

رئيس نادي ادب ثقافة ديروط يناقش بعض القصائد الشعرية