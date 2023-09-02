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السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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د. عبدالسند يمامة: الإخوان يتمتعون بالأفق الضيق وأوقعوا البلاد في ورطة (فيديو)

د. عبدالسند يمامة،
د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن الإخوان يتمتعون بالأفق الضيق وأوقعوا البلاد في ورطة، مضيفًا أنه درس الجماعة الإرهابية وكتب عنها أبحاثًا وأنه لا يعرف كلام السياسة واللف والدوران.

وقال إن محمد مرسي ارتكب خطأ كبيرًا عندما أصدر الإعلان الدستوري، مشددًا على أن الدستور يحفظ ويصون حقوق الناس وأن ما تم في اعتصام رابعة كان تحديًا لسلطة الدولة.

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غياب الاستقالة والمعارضة

ونوه إلى أن أحداث يناير كان بها جانب إيجابي وسلبي، منتقدًا غياب القراءة عن الرئيس الراحل حسني مبارك وأولاده ووزرائه، معتبرًا أن ضياع مبارك كان أولاده.

واستنكر خلال حوار خاص مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر فضائية النهار، مساء اليوم السبت، غياب ثقافة الاستقالة والمعارضة عن سياسات الدولة والمجتمع.

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