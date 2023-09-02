السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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د. عبدالسند يمامة: اعتراضات البعض على ترشحي لانتخابات الرئاسة يحتاج لتحليل نفسي (فيديو)

د. عبدالسند يمامة،
د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إنه ترشح لرئاسة الحزب للدفاع عنه، منوهًا إلى أنه يعشق بيت الأمة ويقدم له التبرعات شهريًا منذ انضمامه له.

واستنكر د. عبدالسند يمامة، الاعتراضات التي يثيرها بعض أعضاء حزب الوفد على ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية، قائلًا إن “هؤلاء الأفراد يحتاجون إلى تحليل نفسي وإن حديثهم يخالف القانون”.

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انضمام للحزب

وعن انضمامه لحزب الوفد، أشار خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر فضائية النهار، مساء اليوم السبت، إلى أنه التحق بالحزب بتوصية من صلاح دياب وتوجيه من د. السيد البدوي، وكان ذلك في رئاسة د. نعمان جمعة، معتبرًا فؤاد باشا سراج الدين يرجع له الفضل في عودة حزب الوفد لقوته.

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