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السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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د. عبدالسند يمامة: أُحضر لمفاجآت حال فوزي برئاسة الجمهورية (فيديو)

د. عبدالسند يمامة،
د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إنه في حالة فوزه برئاسة الجمهورية سيطالب بتعديل الدستور، منوهًا بأن اختصاصات رئيس الجمهورية تتغير في حالة إذا كان من حزب الأغلبية.

ونوه بأن دستور 2014 جارٍ على صلاحيات واختصاصات الرئيس، مشيراً إلى أن تصويب باب نظام الحكم أمر ضروري لابد منه.

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الدكتور عبدالسند يمامة ضيف محمد الباز في آخر النهار.. بث مباشر

بصمة إخوانية

وأكد أن دستور عام 1971 يتناسق مع الدساتير السابقة خاصة دستور 1923، مشيرًا إلى أن دستور عام 2014 به بصمة إخوانية وأخذ من صلاحيات الرئيس مقابل تعزيز صلاحيات وإمكانيات مجلس النواب.

 

وشدد خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار، مساء اليوم السبت، على أنه حال فوزه برئاسة الجمهورية سيحضر لمفاجآت خاصة بتعديل بعض البنود الدستورية.

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