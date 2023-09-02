إزالة التعديات بالبناء في شبرا الخيمة بالقليوبية

يواصل الأجهزة التنفيذىة بحى شرق بالقليوبية، فى التصدى الحاسم لاعمال البناء المخالفه ولليوم الثالث على التوالى تنفيذ ازاله وهدم حوائط واعمده الدور الثالث عشر واتخاذ الإجراءات القانونية

واستمرارا للتعليمات والتشديدات الصارمه من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بشأن التصدي بكل حسم لمخالفات البناء و حظر إقامة اي منشآت مخالفه لضوابط الاشتراطات البنائيه أو التصاريح الممنوحه .

قام اليوم اللواء احمد انور رئيس حي شرق شبرا الخيمة الجمعه الموافق ١ / ٩ ولليوم الثالث على التوالى ويرافقه كلا من الاداره الهندسيه والاجهزه المعاونه للتصدى لمخالفات البناء واستدعاء معدات الازاله وذلك لتنفيذ ازاله بمنطقه ابو بكر الصديق شارع مصرف مسطرد لحوائط واعمده الدور الثالث عشر والتى اقيمت بالمخالفه وجارى العرض على لجنه المنشآت الايله للسقوط لإعداد تقرير عن الحاله والسلامه الإنشائية للعقار لابداء الرأى الفنى وذلك حفاظا على أرواح المواطنين مع اتخاذ كافه الإجراءات .

وأكد رئيس الحى بأنه لا تهاون مع المخالفات ويجب الالتزام باحترام القوانين والقرارات والتشريعات التى تفرضها مؤسسات الدوله والتى تأتى فى اطار الحفاظ على الثروه العقاريه والقضاء على امتداد العشوائيات وتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين .