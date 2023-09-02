رئيس رابطة الشعراء بأسيوط يناقش قصائد جديدة بنادي أدب القوصية

في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، قام فرع ثقافة أسيوط تحت رئاسة ضياء مكاوي، بتنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في أجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

شهد بيت ثقافة القوصية برئاسة ياسر ماهر، ملتقىً ثقافيًا أدبيًا ضمن فعاليات برنامج الأدب برئاسة الشاعر مدثر الخياط، رئيس رابطة الشعراء والزجالين وكتاب الأغاني بأسيوط، وبإشراف الشاعر أشرف رشاد حامد.

حضر الملتقى الشاعر عبد الغني مسعود والشاعر وجيه سعداوي موجه أول المسرح والدكتور الشاعر إبراهيم فرغل والشاعر أحمد كامل وسعد أبونبوت والشاعر محمود عطية والشاعرة هناء هلال والشاعرة داليا عصام والموهبة أحمد محمد عبد الرحيم والمواهب رودينا أشرف وأمل علاء وعبد الله حنفي، إلى جانب نخبة من أدباء وفناني ومثقفي القوصية.

تنافس الأدباء في قصائدهم الإبداعية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية، وتم مناقشتهم فيما يتعلق باللغويات والتقنيات الفنية للشعر. واختتمت فعاليات الملتقى ببعض التوجيهات الهامة لتعزيز اللغة في القصائد الشعرية للمواهب الأدبية الشابة، والتي تميزت بالطابع الوطني.

تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة في تنشيط الحياة الثقافية والفنية في مختلف المناطق والمحافظات المصرية، وإبراز المواهب الأدبية والفنية الوطنية، وتعزيز اللغة العربية كمحور أساسي في الأعمال الثقافية والفنية في مصر.

رئيس رابطة الشعراء بأسيوط يناقش القصائد الشعرية الجديدة بنادي أدب ثقافة القوصية

رئيس رابطة الشعراء بأسيوط يناقش القصائد الشعرية الجديدة بنادي أدب ثقافة القوصية

رئيس رابطة الشعراء بأسيوط يناقش القصائد الشعرية الجديدة بنادي أدب ثقافة القوصية