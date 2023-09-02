حماية مستهلك تنفذ حملة لضبط الأسواق بمدينة باريس بالوادي الجديد

شنت مدينة باريس بالوادي الجديد، حملة مكثفة لضبط الأسواق وتحرير محاضر بالمخالفات، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق المستهلك وضمان جودة المنتجات المتوفرة في المحال التجارية العامة.

وتقوم فرق المراقبة في مدينة باريس، بالتنسيق مع فرع جهاز حماية المستهلك بمحافظة الوادي الجديد، وبحضور محمد خلف مفتش فرع الجهاز, بزيارات ميدانية مفاجئة إلى المحال التجارية في المدينة، بهدف ضبط المخالفات والسيطرة على الأسعار.

ويتم التأكيد على توافر المستلزمات المدرسية لاستقبال العام الدراسي الجديد بأسعار مناسبة، ووضع التسعيرة على المنتجات العامة لمساعدة المواطنين على اتخاذ قرارات شراء مدروسة، بالإضافة إلى ذلك، يتم منع تداول الألعاب النارية وأي منتجات مماثلة، حفاظًا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم. كما يتم التركيز على توافر السلع الغذائية الأساسية والمكملة، بما في ذلك الخضراوات والفواكه بأنواعها، واللحوم المجمدة.

وتُقدم الحملة جهوداً في التوعية للمواطنين والتجار حول كيفية تقديم الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بحقوق المستهلك، وذلك لضمان سير الإجراءات القانونية المناسبة لحل تلك الشكاوى.

وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز الوعي بحقوق المستهلك وتوفير بيئة تجارية نزيهة وآمنة للمواطنين في مركز ومدينة باريس. ومن المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي في تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين، وتشجيع الشركات والتجار على الامتثال للمعايير القانونية والأخلاقية المعتمدة.

حملة حماية مستهلك لضبط الأسواق وضبط المخالفات في مدينة باريس بالوادي الجديد

حملة حماية مستهلك لضبط الأسواق وضبط المخالفات في مدينة باريس بالوادي الجديد

حملة حماية مستهلك لضبط الأسواق وضبط المخالفات في مدينة باريس بالوادي الجديد

حملة حماية مستهلك لضبط الأسواق وضبط المخالفات في مدينة باريس بالوادي الجديد