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السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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د. عبدالسند يمامة: عشقي لزعماء الوفد سبب التحاقي بكلية الحقوق (فيديو)

د. عبدالسند يمامة،
د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إنه يعيش وسط أسرة ملتزمة، وأنه لم يعاقب أبدًا أي ولد من أولاده أو بناته بالضرب في يوم من الأيام.

ولفت إلى أنه التحق بكلية الحقوق عن حب، منوهًا إلى أنه من أول سنة جذبه القانون خاصة حبه للزعماء سعد زغلول ومصطفى كامل وفؤاد سراج الدين.

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نشرة أخبار التوك شو.. د. عبدالسند يمامة: لا توجد خلافات داخل حزب الوفد وسأخوض الانتخابات في مناخ ديمقراطي (شاهد)

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اقرأ غدًا بالوفد.. د. عبدالسند يمامة: المسئولية وحب الوطن وراء ترشحي لانتخابات الرئاسة

ونوه إلى أن حلمه خلال دراسته في الجامعة هو أن يصبح أستاذًا في الجامعة؛ لذا باع جزءًا كبيرًا من ميراثه من أجل دراسة الدكتوراه في فرنسا وعندما عاد عين مدرسًا في جامعة المنوفية بعد توجيه ونصيحة من الدكتور أحمد فتحي سرور.

 

وكشف أنه رفض العمل مع الدكتور أحمد فتحي سرور قائلًا له: “أحب أن أكون رأس فأر ولا ذيل أسد”، لافتًا إلى أنه كتب 30 مؤلفًا في القانون سواء في تخصص الدستور أو حقوق الإنسان.

 

وأشار خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار، مساء اليوم السبت، إلى أن أشهر قضية له هي انهيار برجي التجارة العالمي خلال أحداث 11 سبتمبر وكان بتكليف من وزير سعودي كبير.

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