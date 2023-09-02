رئيس مدينة الداخلة يتفقد مشروع وقف النخيل بمساحتة 3000 فدان
تفقد مجدي الطماوي، رئيس مركز ومدينة الداخلة، مشروع وقف النخيل الذي يتبع للجمعية الشرعية بالداخلة ويقع على طريق المطار. يغطي المشروع مساحة تبلغ 3000 فدان، وهو وقف خيري يهدف إلى خدمة الأيتام والحالات الأولى بالرعاية الاجتماعية التابعين للجمعية. تم زراعة 1000 فدان من المشروع بواقع 6000 نخلة، ويوفر المشروع 38 فرصة عمل. يرافق مجدي الطماوي في هذه الزيارة الشيخ محمد أحمد، رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية بالداخلة.
وأشاد مجدي الطماوي، بجهود مهندس المشروع لمعدلات التنفيذ المبهرة التي تم تحقيقها في المشروع. يستخدم المشروع نظام شبكات الري الحديثة والطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، مما يساهم في تعظيم كفاءة المشروع وتحقيق أقصى استفادة منه. وأعرب عن تأييده الكامل لدعم مركز الداخلة لجميع المشروعات الجادة التي تعمل على زيادة الرقعة الزراعية للمدينة وتوفير فرص عمل لسكان المنطقة. يهدف المشروع إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لأبناء مركز ومدينة الداخلة من خلال توفير فرص العمل والدخل المستدام.
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- رئيس مركز ومدينة الداخلة يتفقد مشروع وقف النخيل مساحتة 3000 فدان