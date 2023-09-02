عبدالسند يمامة: المشهد الانتخابي في حاجة لشخصيات أخرى

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن اعتراض بعض الوفديين على ترشحي كان شخصيا، متابعا “المشهد الانتخابي في حاجة إلى شخصيات أخرى”.

وتابع الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، في حوار خاص مع الدكتور محمد الباز، أنه أبلغت المستشار بهاء أبو شقة، بالانقلاب عليه من مجموعة التسعة وقولت له "كفاية"

وقال إن دستور 2012 و2014 بصمة إخوانية، وإذا قدر لي الفوز في الانتخابات الرئاسية سأعيد صياغة الدستور.

وأضاف الدكتور عبدالسند يمامة، خلال حديثه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج آخر النهار، أن جماعة الإخوان توغلوا في لجنة وضع الدستور برئاسة حسام الغرياني ورفعت دعوى ببطلانها.

وأكد أنه كان المصري الوحيد من فريق العمل في قضية أحداث 11 سبتمبر، وقرأت 7 دساتير للمقارنة بينها وبين الدستور المصري.