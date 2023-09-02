قامت الإدارة الهندسية بمركز الخارجة، التابعة لمحافظة الوادي الجديد بتنفيذ حملة لتقنين أوضاع اللوحات الإعلانية للمحلات التجارية وإزالة المخالفات في شارع جمال عبدالناصر وشارع النبوى المهندس.

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الذي أكد على أهمية تنظيم اللوحات الإعلانية وتوحيدها بموجب القوانين واللوائح المعمول بها. كما تأتي هذه الحملة استجابة لتعليمات جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الخارجة، الذي أولى اهتماما كبيرًا بتوفير بيئة تجارية نظامية وجميلة لسكان المنطقة.

وتشتمل خطة الحملة على تفقد جميع اللوحات الإعلانية في شارع جمال عبدالناصر وشارع النبوى المهندس، والتأكد من امتثالها للقوانين واللوائح المحددة. وتم رصد المخالفات الموجودة وتوثيقها بالصور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالتها بالتعاون مع المحلات التجارية المعنية.

وأشارت الإدارة الهندسية إلى أنها ستواصل جهودها في ضبط اللوحات الإعلانية وإزالة المخالفات في مختلف أنحاء مركز الخارجة، وذلك لتوفير بيئة حضرية تجارية منظمة وجذابة. كما أهابت بأصحاب المحلات التجارية بالالتزام بالقوانين والتنظيمات المحددة للوحات الإعلانية، وتنسيق أوضاعهم مع الإدارة الهندسية لتجنب أي مشاكل قانونية أو إزعاج للمواطنين.

حملة لتقنين أوضاع اللوحات الإعلانية للمحلات التجارية وإزالة المخالفات بمدينة الخارجة

حملة لتقنين أوضاع اللوحات الإعلانية للمحلات التجارية وإزالة المخالفات بمدينة الخارجة