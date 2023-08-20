فوائد بذور الشمام.. يقوي مناعة الجسم

تعد الألياف والبوتاسيوم وفيتامين C الموجودة في الشمام من العناصر الغذائية الحيوية لصحة قلبك، ويمكن أن يساعد البوتاسيوم في خفض ضغط الدم المرتفع ، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب، وتساعد الألياف على خفض مستويات "الكوليسترول الضار" في الجسم، ويمكنه أيضًا الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة، وعلى الرغم من فوائده الكثيرة ولكن هل سمعت يوميًا عن فوائد بذور الشمام.

فوائد رائعة لبذور الشمام

جيد للقلب

بذور الشمام غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، تشتهر هذه الدهون الصحية بتعزيز صحة القلب بشكل عام وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب المختلفة، يعزز صحتنا من خلال استرخاء عضلات القلب مما يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو النوبة القلبية.

يحسن الهضم

تحتوي بذور الشمام على ألياف غذائية، الألياف الغذائية مهمة لتسهيل عملية الهضم والحفاظ على الهضم الجيد، تساعد الألياف الغذائية الكافية في نظامك الغذائي على تسهيل حركة الأمعاء المنتظمة ويمكن أن تساعد في الحد من الإمساك.

يقوي المناعة

يساعد نظام المناعة القوي على إبعاد العدوى، بذور الشمام غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة المختلفة ، وكلها معروفة بتعزيز المناعة، يمكن أن تساعد إضافة الأطعمة الغنية بالمناعة مثل بذور الشمام إلى نظامك الغذائي في تقليل خطر الإصابة بأمراض معينة.