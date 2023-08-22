يعالج جميع مشاكل الشعر| حضري ماسك بذور الكتان الطبيعي

تساقط الشعر، تقصفة، هيشانه، إنطفائه، هي أغلب المشكلات التي تواجه الفتيات، ولأن بذور الكتان تحتوي على الأوميجا 3 وفيتامين هـ، فهي تعد الحل الأمثل لعلاج معظم مشكلات الشعر، كما تعمل على إنباته والتخلص من الإكزيما والقشرة، لذلك نقدم لك طريقة عمل ماسك بذور الكتان للشعر.

طريقة صنع ماسك بذور الكتان للشعر

خذي ملعقة كبيرة من بذور الكتان وضيفيها إلى كوب من الماء، اتركي بذور الكتان في الماء طوال الليل وفي الصباح، يمكنك استخدامها.

خذي نصف كوب من جل بذور الكتان، وضيفي إليها ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند الساخن، وبضع قطرات من الزيت العطري المفضل لديك (اختياري).

ضعي هذا القناع على جذور شعرك حتى نهايته لمدة 1-2 ساعة وقومي بتدليكه جيدًا.

اغسليه باستخدام شامبو خفيف وبلسم حتى لا يتبقى أي زيت متراكم.