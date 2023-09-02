حملة لتنظيم المشهد الحضري بمدينة الخارجة

قامت الإدارة الهندسية بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد، بحملة إزالة للوحات الإعلانية المخالفة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتعليمات جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الخارجة.

وتهدف هذه الحملة إلى تنظيم المشهد الحضري والحفاظ على الجمالية العامة للمدينة، حيث تم مراقبة اللوحات الإعلانية المخالفة والمنتشرة في أماكن غير مخصصة لها، وتم اتخاذ إجراءات لإزالتها وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها.

كما قامت الإدارة الهندسية بزيارة المحال التجارية في سنتر البساتين وشارع النبوى المهندس، بغرض التأكد من احترامها للاشتراطات الهندسية والتراخيص اللازمة. وفي حالة وجود أي مخالفات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المسؤولين والمخالفين، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

تأتي هذه الحملة كجزء من الجهود الرامية لضمان النظام والانضباط في المدينة، وتحقيق أفضل استخدام للمساحات العامة والتجارية. كما تعكس هذه الإجراءات حرص السلطات المحلية على حماية حقوق المواطنين وتوفير بيئة عمل مناسبة ومريحة للقاطنين والزوار.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الحملات التفتيشية وإزالة المخالفات بشكل دوري، بهدف المحافظة على نظافة وجمالية المدينة، وتعزيز الانضباط العام وتوفير بيئة حضرية متميزة لسكان الخارجة.

حملة لتنظيم المشهد الحضري والحفاظ على الجمالية العامة لمدينة الخارجة

حملة لتنظيم المشهد الحضري والحفاظ على الجمالية العامة لمدينة الخارجة

حملة لتنظيم المشهد الحضري والحفاظ على الجمالية العامة لمدينة الخارجة

حملة لتنظيم المشهد الحضري والحفاظ على الجمالية العامة لمدينة الخارجة