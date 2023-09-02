حمدي فتحي أساسيًا في لقاء الوكرة والسد القطري في دوري نجوم إكسبو
أعلن ماركيز لوبيز المدير الفني لفريق الوكرة الرياضي ، عن التشكيل الذي يخوض به لقاء السد القطري على ستاد خليفة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري نجوم إكسبو .
اقرأ ايضًا..
ويشارك حمد فتحي بشكل أساسي خلال مباراة الوكرة والسد القطري في قمة الأسبوع الثالث في دوري نجوم إكسبو .
تشكيل السد القطري لمباراة الوكرة
في حراسة المرمي مشعل عيسى برشم.
وفي خط الدفاع :- طارق سلمان – محمد أمين حزباوي – خوخي – باولو اوتافيو.
وفي خط الوسط :- جويليرمي دوس سانتوس توريس – ماتيوس أوريبي – الهيدروس.
وفي خط الهجوم :- أكرم عفيف – يوسف عبدالرازق يوسف – جوانزالو بلاتا.