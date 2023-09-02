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السبت 02 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

حمدي فتحي أساسيًا في لقاء الوكرة والسد القطري في دوري نجوم إكسبو

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن ماركيز لوبيز المدير الفني لفريق الوكرة الرياضي ، عن التشكيل الذي يخوض به لقاء السد القطري  على ستاد خليفة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري نجوم إكسبو .

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ويشارك حمد فتحي بشكل أساسي خلال مباراة الوكرة والسد القطري في قمة الأسبوع الثالث في دوري نجوم إكسبو .

تشكيل السد القطري لمباراة الوكرة 

في حراسة المرمي مشعل عيسى برشم. 

وفي خط الدفاع :- طارق سلمان – محمد أمين حزباوي – خوخي – باولو اوتافيو.

 وفي خط الوسط :- جويليرمي دوس سانتوس توريس – ماتيوس أوريبي – الهيدروس. 

وفي خط الهجوم :- أكرم عفيف – يوسف عبدالرازق يوسف – جوانزالو بلاتا.

تشكيل الوكرة القطري لمباراة السد 

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