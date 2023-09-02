حمدي فتحي أساسيًا في لقاء الوكرة والسد القطري في دوري نجوم إكسبو

أعلن ماركيز لوبيز المدير الفني لفريق الوكرة الرياضي ، عن التشكيل الذي يخوض به لقاء السد القطري على ستاد خليفة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري نجوم إكسبو .

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ويشارك حمد فتحي بشكل أساسي خلال مباراة الوكرة والسد القطري في قمة الأسبوع الثالث في دوري نجوم إكسبو .

تشكيل السد القطري لمباراة الوكرة

في حراسة المرمي مشعل عيسى برشم.

وفي خط الدفاع :- طارق سلمان – محمد أمين حزباوي – خوخي – باولو اوتافيو.

وفي خط الوسط :- جويليرمي دوس سانتوس توريس – ماتيوس أوريبي – الهيدروس.

وفي خط الهجوم :- أكرم عفيف – يوسف عبدالرازق يوسف – جوانزالو بلاتا.

تشكيل الوكرة القطري لمباراة السد