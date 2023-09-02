ناقد فني: العالم شاهد إبهار ومتعة وثقافة مهرجان العلمين

قال الناقد الفني محمد شوقي، إن العالم أجمع شاهداً على ما يحدث في مهرجان العلمين الجديدة من إبهار ومتعة وثقافة، وأن مدينة العلمين الجديدة لا تقل أهمية وروعة وإبهار وجمالاً عن أي مكان في العالم، وهذا بدون مبالغة أو تحيز، وهذه حقيقة الجميع شاهدها.

مهرجان العلمين الجديدة

وأضاف «شوقي»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن تنظيم مهرجان الدراما على هامش مهرجان العلمين فاجئه للغاية من حيث التنظيم، وإقامة مهرجان للدراما استثنائي، خاصة أن جميع المهرجانات العالمية لا تكون دائما في العاصمة بل تكون في المدن الشاطئية.

ولفت أن إقامة مهرجان الدراما في العلمين الجديدة فكرة جيدة للغاية، «مهرجانين في مهرجان»، موضحا أهمية مهرجان الدراما لثراء الحركة الثقافية والإبداعية في مصر والوسط العربي.

وأشار إلى أن كوكبة من ألمع وأحب وأهم النجوم في مصر والوطن العربي يلتقون في العلمين ومهرجان الدراما شيء يعزز الدراما المصرية أكثر، ويعزز مكانة مهرجان العلمين التي مسلطة الأضواء حولها من العالم أجمع.