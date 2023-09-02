صادرات العراق من النفط ترتفع إلى 8.8 مليار دولار

أعلنت وزارة النفط العراقية، عن ارتفاع إيرادات البلاد من صادرات الخام لتصل إلى مستوى 8.846 مليار دولار في أغسطس الماضي، مقابل 8.33 مليار دولار في يوليو 2023.

النفط

وذكرت وزارة النفط في بيان أمس الجمعة، أن إجمالي حجم صادرات النفط بلغ نحو 106.123 مليون برميل في الشهر الماضي، بمعدل 3.423 مليون برميل يوميا.

وأضاف وزارة النفط فى البيان أن معدل سعر برميل النفط بلغ نحو 83.35 دولار، بحسب الاسواق العربية.

وفي يوليو الماضي، تجاوزت إيرادات العراق النفطية 8.33 مليار دولار، بمعدل سعر البرميل الواحد (78.033) دولار.

وبلغت صادرات النفط الخام العراقية نحو 106.75 مليون برميل تقريبا في يوليو الماضي.

مخاوف الإمدادات ترفع أسعار النفط لأعلى مستوى في 7 أشهر

أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط العالمية في تعاملات جلسة، يوم الجمعة، إلى أعلى مستوياتها فيما يزيد على 7 أشهر منهية سلسلة خسائر استمرت أسبوعين، وذلك بدعم من توقعات نقص الإمدادات.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تمدد السعودية خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا إلى أكتوبر، ما يطيل أمد قيود الإمدادات التي أعلنتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في التكتل المعروف باسم "أوبك+" لدعم الأسعار.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الخميس الماضي، إن بلاده، ثاني أكبر مُصدر للنفط في العالم، اتفقت بالفعل مع شركائها في "أوبك+" على خفض صادرات النفط الشهر القادم.

وصعد أسعار النفط لخام برنت بما يصل الى نحو 1.66 دولار أو بنسبة ارتفاع تعادل نحو 1.9% ليصل إلى مستوى سعر 88.49 دولار للبرميل عند التسوية، وكان قد ارتفع خلال الجلسة إلى 88.75 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 27 يناير.

وزاد أسعار النفط لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بما يصل الى نحو 1.39 دولار أو او نسبة ارتفاع تعادل نحو 1.7% ليصل إلى مستوى سعر 85.02 دولار للبرميل، وارتفع في وقت سابق إلى 85.81 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 16 نوفمبر.

وارتفع أسعار النفط لخام برنت بنحو 4.8% هذا الأسبوع مسجلا أكبر زيادة أسبوعية منذ أواخر يوليو، كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 7.2% في أكبر مكسب أسبوعي له منذ مارس.