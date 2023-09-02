مدينة الفتح بأسيوط تنفذ حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

نجح مركز ومدينة الفتح بمحافظة أسيوط، في إيقاف حالة بناء مخالف، تحت إشراف عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، وعلي عطا أحمد نائب رئيس المركز، وعمرو إسماعيل محمد رئيس الوحدة المحلية بعرب مطير، وخالد حجازي مدير الإزالات بالفتح، ووليد محمد مشرف المتابعة الفتح.

وتمكنت الحملة من تنفيذ حالتي إزالة بحزم وقوة في هذه المنطقة، الحالة الأولى تمثلت في إزالة أعمدة تم تركيبها على أرض زراعية في قرية عرب مطير. وبالتالي، تم استعادة هذه الأرض لأغراضها الزراعية المخصصة.

أما الحالة الثانية، فقد تمت إزالة سور يتعارض مع قوانين المملكة على أملاك دولة أثار في عرب مطير. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لهذا الانتهاك، وسيتم محاسبة من قام ببناء السور بصورة غير قانونية.

يُذكر أن جميع الإجراءات والتدابير القانونية تم اتخاذها ضمن إطار سعي السلطات المحلية لتحقيق العدالة وضمان احترام القوانين واللوائح السارية، وذلك للحفاظ على النظام ورفع الظلم والتعديات في المنطقة.

يظهر من خلال هذه الإجراءات التزام الحكومة بتطبيق القوانين ومكافحة أي تعديات ومخالفات قانونية، كما يتم التأكيد على أهمية دور الإدارة الهندسية ومسؤولي الأملاك الدولية ومسؤولي الزراعة في تنفيذ هذه الإزالات ومحاسبة المخالفين.

وتنفيذ هذه الإزالات يمثل رسالة قوية للمواطنين والمقيمين في المنطقة، حيث يتعهد الجهات المختصة بعدم التهاون في مواجهة أي تعديات أخرى ومحاسبة المخالفين. وبهذا، يتم تعزيز حالة من العدالة والنظام والامتثال للقوانين في المجتمع.

حملة لازالة تعديات علي ارض زراعية واملاك دولة في قري الفتح باسيوط

حملة لازالة تعديات علي ارض زراعية واملاك دولة في قري الفتح باسيوط

حملة لازالة تعديات علي ارض زراعية واملاك دولة في قري الفتح باسيوط

حملة لازالة تعديات علي ارض زراعية واملاك دولة في قري الفتح باسيوط

حملة لازالة تعديات علي ارض زراعية واملاك دولة في قري الفتح باسيوط

حملة لازالة تعديات علي ارض زراعية واملاك دولة في قري الفتح باسيوط

حملة لازالة تعديات علي ارض زراعية واملاك دولة في قري الفتح باسيوط

حملة لازالة تعديات علي ارض زراعية واملاك دولة في قري الفتح باسيوط

حملة لازالة تعديات علي ارض زراعية واملاك دولة في قري الفتح باسيوط

حملة لازالة تعديات علي ارض زراعية واملاك دولة في قري الفتح باسيوط

حملة لازالة تعديات علي ارض زراعية واملاك دولة في قري الفتح باسيوط