اتحاد الدواجن يكشف مفاجأة في سعر الفراخ والبيض

كشف حمادة إبراهيم، الأمين العام لشعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، عن مفاجأة في سعر الفراخ والبيض، قائلا: “ انخفاض أسعار الفراخ في الوقت الحالي، نتيجة تراجع أسعار خامات الأعلاف لمعادلاتها الطبيعية والقياسية".

اتحاد الدواجن

وتابع الأمين العام لشعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن سعر طن الذرة انخفض من 20 ألف إلى 12.5 ألف جنيه، بينما انخفض الصويا من 43 ألف جنيه إلى 26 ألف جنيه.

وأكد أن أسعار الفراخ ستظل ثابتة على معدلاتها الحالية عند 65 جنيها للكيلو في السوق و4.5 جنيه للبيضة، موضحا أن هذه الأسعار مناسبة لارتفاع تكلفة إنتاج الفراخ محليا وعالميا.

