أسيوط: إزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية بمدينة الفتح

تمكن مركز ومدينة الفتح بمحافظة أسيوط، من إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بحوض الشيخ موسى ببصرة.

جاء ذلك تحت إشراف عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، وعلي عطا احمد نائب رئيس مركز ومدينة الفتح، ومحمد حسن محمدين رئيس الوحدة المحلية بصرة ومسؤول الزراعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفة.

وتعد التعديات على الأراضي الزراعية مخالفات تهدد الاستدامة وتتسبب في خسائر فادحة للمزارعين والأراضي. لهذا السبب، يعمل فريق الإزالة بقوة وحزم على إزالة أي تعدي وتطبيق القانون على المخالفين.

يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق العدالة ومنع التعديات القادمة في منطقة حوض الشيخ موسى ببصرة، مع التزام السلطات المحلية بتطبيق القانون والحفاظ على الأراضي الزراعية.

يجدر بالذكر أن جهود إزالة التعديات تأتي في إطار حماية المساحات الزراعية ودعم القطاع الزراعي، الذي يلعب دورًا حيويًا في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل في المنطقة.

تتواصل جهود السلطات المحلية في الحد من التعديات ومكافحة البناء المخالف وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين. وتعهدت الجهات ذات العلاقة بتكثيف الرقابة وزيادة الجهود للحفاظ على أمن وسلامة الأراضي الزراعية في منطقة حوض الشيخ موسى ببصرة.

محلية الفتح تنفذ إزالة تعدي على أرض زراعية بحوض الشيخ موسى ببصرة

محلية الفتح تنفذ إزالة تعدي على أرض زراعية بحوض الشيخ موسى ببصرة

محلية الفتح تنفذ إزالة تعدي على أرض زراعية بحوض الشيخ موسى ببصرة

محلية الفتح تنفذ إزالة تعدي على أرض زراعية بحوض الشيخ موسى ببصرة

محلية الفتح تنفذ إزالة تعدي على أرض زراعية بحوض الشيخ موسى ببصرة

محلية الفتح تنفذ إزالة تعدي على أرض زراعية بحوض الشيخ موسى ببصرة

محلية الفتح تنفذ إزالة تعدي على أرض زراعية بحوض الشيخ موسى ببصرة